Met deze projecten verdient Boskalis het grote geld: van groot vliegveld tot aanleg windparken op zee

Hoe Willems­dorp in 200 jaar tijd veranderde van belangrijk plaatsje tot geogra­fisch vlekje op de kaart

Tussen al het publicitaire geweld van 800 jaar Dordrecht (in 2020, feestje wat verlaat door corona) en de Sint-Elisabethsvloed (in 2021 600 jaar geleden en ook al verpest door coronamaatregelen) is een andere herdenking op het Eiland van Dordrecht helemaal ondergesneeuwd: 200 jaar Willemsdorp, het buurtschapje op de zuidpunt van het Eiland van Dordrecht. Jammer hoor, want de geschiedenis van Willemsdorp is zeker vertellenswaardig.

9 november