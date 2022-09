Messen en pepperspray gevonden bij fouilleeractie in Dordtse wijk Krispijn

Dordrecht verliest vertrouwen van inwoners; met name grote zorgen om verkeers­vei­lig­heid

Dordtenaren zijn de afgelopen jaren sceptischer geworden als het gaat over de inspanningen die de gemeente doet om hun veiligheid te waarborgen. Iets meer dan de helft heeft daar nog maar vertrouwen in, in 2017 was dat nog twee derde.

1 september