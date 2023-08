Meisjes en vrouwen aangerand: ‘Simon K. sloeg wéér toe op stations, in winkels en binnensteden’

COLUMN Stadswer­ven moet wél een tikkie levendiger worden

Nee, hij is nog niet ‘af’… dat nieuwe, in mijn ogen ook best geslaagde, want prettig en sympathiek ogende buurtje Stadswerven. Voor zover ik begrepen heb komen er nóg twee appartementencomplexen en wat luxe rijtjeswoningen bij en moet er ook nog iets van een weggetje worden aangelegd om die nieuwe huizen daadwerkelijk bereikbaar te maken.