Meiden van seksclub staan te popelen om weer te beginnen: ‘Klanten missen toch die uitlaatklep’

Pieter Pols (56) werkt normaal op de spoedeisen­de hulp, maar prikt nu in zijn vrije tijd bij de GGD

Gipsverbandmeester Pieter Pols (56) heeft het eigenlijk al druk genoeg met werken in het ziekenhuis in Dordrecht, in de gipskamer. Toch stroopt hij in zijn vrije weekend zijn mouwen op om boosterprikken te zetten, bij meer dan honderd mensen per dag. ,,Zo kan ik ook mijn steentje bijdragen.”

10 januari