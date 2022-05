Meestal weet ik die ‘ouwehoerpraatjes’ in de binnenstad te vermijden

Het kwam door Eef, die ik meestal listig weet te vermijden als ik hem in de verte waarneem. Dit keer ben ik nét te laat. Ik acteer nog even ‘man die belangstellend in winkeletalage kijkt’, maar daar trapt Eef niet in. ,,Wat is er nou in hemelsnaam zo interessant aan de Wibra?’’, brult hij in mijn oor, terwijl hij me amicaal op een schouder slaat. Ik zwijg en leg me neer bij minstens tien minuten oervervelend oponthoud.