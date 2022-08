Meerdere rijstroken A16 tussen Dordrecht en Moerdijkbrug afgesloten vanwege bermbrand

De komende tijd stroomt Egelopvang Papen­drecht vol met ba­by-egel­tjes, maar wie gaat ze verzorgen?

Egelopvang Papendrecht zoekt met spoed vrijwilligers. De paartijd is net achter de rug, dus komen er steeds meer baby-egeltjes binnen die hun moeder zijn verloren. ,,Het zijn heel schattige beestjes, maar vergis je niet in het werk. Het is hard werken.”

6 augustus