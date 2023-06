Meerdere mensen ter controle naar ziekenhuis vanwege koolmonoxide in flatgebouw in Ambacht

Hulpdiensten zijn vanavond massaal afgegaan op een melding van een stank in een flatgebouw aan het Banckertplein in Hendrik-Ido-Ambacht. Daar werd een verhoogde concentratie CO-gas (koolmonoxide) in de lucht van een aantal woningen vastgesteld. Meerdere personen zijn met milde klachten ter controle naar het ziekenhuis gebracht.