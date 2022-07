Meer ruimte voor groene deelscooters in Dordt: ‘Inwoners vragen er om’

De afgelopen maanden is het aantal scooters gestegen van 75 naar 110. Ook de servicegebieden zijn uitgebreid, waardoor er nu meer plekken in onder andere de binnenstad zijn om de scooter te parkeren. Maar ook in Stadspolders is er meer ruimte, voorheen kon parkeren daar alleen bij het station. ,,Er zijn servicegebieden bijgekomen omdat we van meer inwoners vragen kregen naar duurzaam deelvervoer’’, laat een woordvoerder weten.

Waar er eerst vooral scooters stonden met een blauw kenteken - waarbij de maximale snelheid 25 is en een helm nóg niet nodig - zijn er nu veel meer 45-kilometer scooters. Daarvoor is een helm vereist. Die ligt gewoon in de scooter, maar wordt dus wel de hele dag door anderen gebruikt.

Verschillende redenen

Go Sharing heeft meerdere redenen voor die keuze. ,,Het heeft te maken met het aanbod aan snor- en bromfietsen die we verdelen over de verschillende gemeenten. We willen dat de bromfiets vooral gebruikt wordt voor de langere afstanden en de (snor)fiets voor kortere stukken. Ook zijn we aan het onderzoeken hoe we de verdeling fiets/bromfiets willen maken in een gemeente. Op 1 januari 2023 komt de helmplicht eraan en we weten nog niet goed waaraan onze gebruikers meer behoefte hebben. Ook willen we de mensen laten wennen aan het dragen van een helm.’’