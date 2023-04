Meer dan kwart van kantoorruimte in Dordrecht heeft een te laag energielabel

Fresku geeft Vrijheids­col­le­ge in Dordrecht

Fresku geeft in aanloop naar 5 mei Vrijheidscolleges. Dinsdag komt hij naar het Energiehuis in Dordrecht. De rapper onderzoekt aan de hand van de actualiteit samen met het publiek hoe je in gesprek kunt blijven met elkaar in een veranderende maatschappij.