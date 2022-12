Medewerker FN Steel raakt bekneld met vingers tussen persmachine

Het ongeval gebeurde in de tijdelijke opslaglocatie, die is zichtbaar vanaf de Brug over de Noord. De brandweer en ambulancedienst hebben de persoon uit de beknelde situatie bevrijd. ,,Het slachtoffer was met zijn vingers tussen het staal en de machine terechtgekomen. De metalen rollen werden gestabiliseerd door de brandweer, waardoor de machine ontspannen kon worden”, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

Letsel

Daarna is het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De medewerker heeft mogelijk letsel aan zijn vingers en hand, volgens een woordvoerder van de brandweer is niet bekend hoe de persoon eraan toe is en hoe ernstig het letsel is. Het metaalbedrijf FN Steel was vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar.