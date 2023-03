Mark Rutte trapt VVD-campagne af in Dordrecht: ‘Hij gaat zondag op straat in gesprek met mensen’

Publiek kijkt mee in de wachtkamer van de psychiater tijdens toneelvoor­stel­ling ‘Ongepast’

Psychiater ‘Bizzy’ heeft het druk. Haar wachtkamer zit vol met cliënten. In de toneelvoorstelling ‘Ongepast’ spelen meerdere acteurs voor wie de GGZ geen onbekende wereld is. ,,Het is helend om je verhaal te vertellen.’’