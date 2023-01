Marijn eerste Dordtse triatleet met proflicentie: ‘Meedoen aan Ironman? Dat zou enorm tof zijn’

Elroy Bezemer over Europees avontuur Sliedrecht Sport in Denemarken: ‘Ik schat de kansen fif­ty-fif­ty’

Met een smalle selectie zijn de volleybalsters van Sliedrecht Sport neergestreken in Denemarken voor het vervolg van hun Europese campagne. Trainer Elroy Bezemer kan namelijk in de heenwedstrijd van de achtste finales tegen Holte IF dinsdagavond niet beschikken over de middenspeelsters Laura de Zwart en Lana Lijkendijk.

10 januari