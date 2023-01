Marianne (72) had er slapeloze nachten van, maar geld om enige Dordtse molen te restaureren is binnen

De wieken van molen Kyck over den Dyck draaien na een klein jaar eindelijk weer

Molen Kyck over den Dyck: bijna een geheel jaar stond-ie stil, maar nu draait hij weer. De molen op de Noordendijk in Dordrecht was uit de running door haarscheuren in het laswerk van de roeden – de ruggengraat van de wieken. Zaterdag is de restauratie van de wieken voltooid en de historische molen draait sindsdien weer als vanouds.

4 oktober