Marian schrijft bijzondere ansichtkaarten om kinderen op te vrolijken: 'Sommigen hebben het écht nodig'

Update Dubbele gevoelens over sluiting coffeeshop Asilah: ‘Ze doen hun best, maar die brand en kogelgaten...’

Locoburgemeester Rik van der Linden sluit per direct coffeeshop Asilah aan het Bagijnhof in het centrum van Dordrecht voor een periode van twee weken. In de omgeving van de coffeeshop werden deze week twee verdachten aangehouden met respectievelijk een vuurwerkbom en een tas met een explosief.