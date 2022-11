Maria vluchtte van Oekraïne naar Nederland: ‘Ik mis mijn familie, mijn huis en mijn kat Luna’

Bijeen­komst ‘Luister ook eens Naar Mij’ voor mensen uit regio met vragen over jeugdhulp

De gemeenten zijn sinds 2015 verantwoordelijk voor álle jeugdhulp. Het Ouderplatform Zuid-Holland-Zuid concludeert dat er nog steeds veel mensen zijn die last hebben van de stelselwijzigingen en dat een kleine groep ‘zelfs tussen wal en schip valt’. Daarom is er op 16 november een bijeenkomst in Dordt met het thema ‘Luister Ook eens Naar Mij’.

14 november