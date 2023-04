Margreets atelier brandde af, inclusief kunst van overleden zoon Vincent: ‘Brandlucht haalde trauma's uit oorlog naar boven’

Atelier Margreet Huisman (81) tot de grond toe afgebrand op Het Vlijpark: ‘Alles is weg’

Ontdaan staat de Dordtse kunstenares Margreet Huisman (81) bij wat zwartgeblakerde resten. Haar buitenatelier op het volkstuinencomplex Het Vlijpark ging in de nacht van vrijdag op zaterdag compleet in vlammen op: ,,Er is gewoon niets meer van over, zelfs de wc-pot is gebarsten.’’