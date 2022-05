Margré van Wijngaarden geeft ex-partijgenoot bij politie aan: ‘Je kunt niet de kachel aanmaken met mij’

DORDT EIGEN-AARDIG De geschiede­nis van de spoorbrug over de Oude Maas: ‘Van vlinder tot dameslaars­jes’

150 jaar spoorbrug over de Oude Maas was kennelijk geen reden voor een feestje. Toch is de geschiedenis van deze Dordtse brug (‘de hef’ is op Dordts grondgebied) de moeite waard.

18 mei