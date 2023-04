Mantelzorgers overbelast, maar verpleeghuis overvol: ‘Wij zijn 75, moeder is 97’

Wonen in penthouse van laatst te bouwen woontoren op Merwehoofd in Papen­drecht kost 1,6 miljoen euro

De verkoop van de appartementen in de lang verwachte Toren M op het Merwehoofd in Papendrecht begint in deze zomer. De prijzen variëren tussen ruim drie ton (2-kamerappartement) en 1,6 miljoen euro (penthouse). Het appartementengebouw gaat dertien verdiepingen tellen en wordt rond veertig meter hoog. Eronder komt een parkeergarage.