Mantelzorgers kunnen cadeau voor waardering van hun zorg aanvragen

DORDT-EIGEN-AARDIG Wie let nu op de steuntjes die de toppen van gevels beletten naar beneden te vallen? Toch wel iemand...

Na een afwezigheid van twee jaar weer een prijsvraag van Eigen-Aardig. En misschien wel de moeilijkste in vijftien jaar. Want wie let er nu op de steuntjes of liever gezegd op de ankers die de toppen van gevels beletten naar beneden te vallen? Niemand let daar toch op toch op?