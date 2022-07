Man trekt mes bij overval op Trekpleister in Dordrecht: ‘Hij is er met geld vandoor gegaan’

Een man van ongeveer 25 jaar oud heeft maandagmiddag een mes getrokken bij een overval in drogist Trekpleister in Dordrecht. Hij ging er met de buit vandoor. ,,Ik zag alleen een capuchon.’’

De politie is naarstig op zoek naar de man, die op klaarlichte dag de drogist aan de Cornelis de Wittstraat in Dordrecht overviel. Er waren meerdere medewerkers in de winkel aanwezig toen hij zijn mes trok en met een onbekend geldbedrag de benen nam. ,,We kregen om acht minuten over half drie de melding binnen”, zegt een woordvoerder van de politie.

De aanwezige medewerksters waren net na de overval logischerwijs overstuur. Een geëmotioneerde medewerkster reed nog even snel de rekken met toiletpapier en schoonmaakmiddelen naar binnen. ,,We gaan dicht, we zijn overvallen’’, zei ze tegen klanten die vroegen wat er was en of ze nog even iets konden halen in de winkel.

Personeel van de naastgelegen supermarkt, Dirk van der Broek, kwam aangerend om mee te helpen. Vervolgens sloten de medewerksters van de Trekpleister de zaak. ,,Ik zag alleen maar een capuchon, verder niets’’, vertelde een van de vrouwen aan een andere collega, terwijl ze wachtten op de politie.

Signalementen

De overvaller is gekleed in een zwarte korte broek, grijze jas met capuchon en hij heeft een zwarte zonnebril op. ,,Hij had ook een beetje stoppels.” Vooralsnog hebben agenten hem dus nog niet te pakken gekregen, maar daar zijn ze druk mee bezig: ,,We doen onderzoek in de omgeving, kijken of er camerabeelden zijn en op basis daarvan kunnen we verder onderzoek doen.”

De Trekpleister aan de Cornelis de Wittstraat in Dordrecht is tijdelijk dicht, nadat daar maandagmiddag een gewapende overval plaatsvond.

