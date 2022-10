Man lichtgewond na steekpartij in Dordtse wijk Sterrenburg

Een man is dinsdagavond lichtgewond geraakt door een steekpartij op de Blaauwweg in de Dordste wijk Sterrenburg. De aanleiding van het incident was een ruzie waarbij meerdere personen zijn betrokken. Waardoor de ruzie is ontstaan is nog niet bekend. De politie is opzoek naar getuigen.