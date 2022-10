Man huurt voor duizenden euro's aan apparatuur, maar brengt niets terug: ‘Dit is een beroepscrimineel’

Leslie (26) opent bakkers­zaak ondanks torenhoge gasprijzen: ‘Tof als mijn gebak straks in horeca ligt’

Bakken is haar lust en haar leven. De torenhoge gasprijzen ten spijt begint Leslie van Oosten (26) daarom aan de Voorstraat in Dordrecht De Stadsbakkerij. ,,Het zou tof zijn als mijn gebak straks in de horeca ligt.’’

9:00