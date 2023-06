Man die op burgemeester afstormde tijdens vergadering: ‘Wie kan veiligheid van mijn kinderen garanderen?’

Wethouder belooft: buurt betrekken bij alle ins en outs rond flexwonin­gen Alblasser­dam

Directe omwonenden van de Pieter de Hoochplaats in Alblasserdam, waar het college van B en W veertig tot zestig tijdelijke woningen wil plaatsen, krijgen een plaats in een speciale ‘beheerscommissie’. Dat moet helpen om eventuele problemen snel te signaleren en op te lossen als begin volgend jaar tientallen statushouders, jongeren en zogeheten spoedzoekers hun intrek nemen in de flexwoningen.