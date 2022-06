Man (53) betaalde voor seksdates met uitgebuit meisje (16) in Sliedrecht: ‘Grove inschattingsfout’

Geld verdienen. Met die keiharde opdracht werd een zwakbegaafd 16-jarig meisje door twee pooiers rondgereden naar klanten. Tot vier keer toe belandde het kind in Sliedrecht, waar ze seksdates had met F.F. (53). ,,Ik heb alleen verzuimd naar haar identiteitsbewijs te vragen. Een domme, naïeve actie’’, erkende de Rotterdammer donderdag in de rechtbank.