Man (30) in zorginstelling overlijdt door steekvlam bij aansteken sigaret: ‘Heftig voor personeel en bewoners’

UPDATEHij wilde dinsdag aan het begin van de avond alleen even een sigaretje roken, maar een 30-jarige bewoner van het Dordtse woonzorgcentrum Crabbenhoven moest het met de dood bekopen. Doordat de gasaansteker een steekvlam gaf, vloog de man in zijn rolstoel in brand. Hij overleed later in het ziekenhuis.

Bij woonzorgcentrum Crabbenhoven in de wijk Crabbehof zijn ze er kapot van, zegt woordvoerder Lies de Bode van de overkoepelende zorgorganisatie PZC Dordrecht. ,,Het is heel heftig, zowel voor de bewoners als voor het personeel’’, zegt ze. ,,Iedereen is aangedaan en enorm geschrokken.’’

Terras

Volgens De Bode kan vrijwel zeker alleen de gasaansteker de oorzaak zijn van het dramatische incident. ,,De man zat in een gewone rolstoel, hij had geen zuurstof of iets anders dat zou kunnen ontbranden. Dit had overal kunnen gebeuren’’, vertelt ze. ,,De bewoner wilde buiten op het terras waar gerookt mag worden een sigaret opsteken. Medewerkers zagen opeens een flits en zijn meteen naar buiten gegaan.’’

Ze deden er alles aan om de man te redden. ,,De alertheid van het personeel heeft veel voorkomen’’, vertelt De Bode. ,,Ze hebben zo snel mogelijk de vlammen gedoofd met dekens en jassen en het slachtoffer daarna onder de douche gezet.’’

Ondertussen rukten de hulpdiensten massaal uit. Ook kwam een medisch team met de traumahelikopter om de man aan zijn ernstige brandwonden te helpen. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid had hij vooral brandwonden aan zijn gezicht en armen. Daarna werd het slachtoffer met spoed naar het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Ondanks alle hulp overleed hij later die avond.

‘Afschuwelijk incident’

,,Vandaag is een moeilijke dag. Er is veel betrokkenheid onder medewerkers’’, meldde PZC Dordrecht woensdagochtend. De zorginstelling spreekt op haar website van een ‘afschuwelijk incident’. ,,We zoeken elkaar op, praten met elkaar en geven elkaar steun als dat nodig is. We leven ontzettend mee met iedereen en vooral ook met de familie.’’

De instelling heeft het bedrijfsopvangteam ingeschakeld. ,,Personeel en bewoners zoeken elkaar op, praten met elkaar. We kijken wat er verder voor hulp nodig is.’’

Een jaar of tien geleden uitten Europese aanstekerfabrikanten al eens hun zorgen over onveilige aanstekers. Niet alle modellen voldeden aan de eisen.

