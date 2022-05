Man (24) die ongeval ‘veroorzaakte’ waarbij twee jonge vrouwen om het leven kwamen langer vast

Het ongeval vond in de nacht van donderdag op vrijdag rond 1.30 uur plaats op de Edisonweg, bij de kruising met het Molenpad. De 24-jarige bestuurder botste met zijn auto tegen de scooter waarop de twee vrouwen zaten. De 19-jarige vrouw was door de klap op slag dood, de 18-jarige Alblasserdamse werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze later alsnog overleed aan haar verwondingen .

De 24-jarige bestuurder van de auto wordt nu volgens het Openbaar Ministerie verdacht van doodslag en subsidiair voor het veroorzaken ‘van een ongeval met de dood of zwaar lichamelijk letsel ten gevolge’. De man zou geen alcohol of drugs hebben gebruikt. Of hij wel te hard reed, wordt nog niet bekendgemaakt. ,,Dit maakt deel uit van het onderzoek. Daar kunnen we nu nog niks over zeggen”, aldus een woordvoerder van het OM. Vanmiddag wordt hij voorgeleid en bepaald of hij langer moet blijven vastzitten.