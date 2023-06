MAFS-koppel Sonny en Dylan nog steeds gelukkig getrouwd: ‘Enige homokoppel dat nog bij elkaar is’

Niels (30) rent 7 marathons in 7 dagen uit voor Kika: ‘Iedereen verwachtte een speech, maar ik was zó stuk’

Het is hem gelukt. Bijna 300 kilometer in een week, 7 marathons in 7 dagen. Allemaal voor KiKa, en een klein beetje om zichzelf uit te dagen. Zaterdag kwam Niels van Heteren (30) over de finish. Het ging hem goed af, maar die laatste 42 kilometers waren taai.