Louterbloemen op de radio op zoek naar nieuwe baasjes voor asieldieren

Suppende kinderen vegen met schepne­tjes Spuihaven schoon

Kinderen hebben het water van de Spuihaven in Dordrecht verlost van plastic flesjes, verfomfaaide sigarettenpakje en drankblikjes. Ze konden daarvoor een opblaasbaar stand up paddle (sup) board lenen. ,,Begin zo vroeg mogelijk met het kinderen bewust maken van zwerfafval en de gevolgen daarvan voor de natuur.’’

17:10