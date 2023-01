Lotte (15) is speciaal op de crossmotor: ‘Jongens vinden het niet leuk om van een meisje te verliezen’

Precies op de plek waar maandag een bus twee keer in de fik werd gestoken, brandt nu wéér een auto af

De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag rond 02.00 uur uitgerukt voor een autobrand aan het Maaskant-Erf in Dordrecht. De auto die in brand stond, stond precies naast de plek waar maandagavond ook al een bestelbus twee keer op een avond in de brand werd gestoken.

4 januari