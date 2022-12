Loraine (24) hoopt op flinke straf voor ‘gasten’ die dachten dat ze een man was en haar mishandelden

Koningsdag eindigt dramatisch voor Loraine (23): 'In elkaar geslagen omdat ze dachten dat ik man was’

Waarom? Dat is het enige wat Loraine Stendert (23) zich nog kan afvragen. Na een avondje stappen in de Rotterdamse gaybar Ferry met haar vriendinnen is de jonge vrouw op brute wijze in elkaar geslagen. Ze moet binnenkort onder het mes omdat haar enkel op drie plekken gebroken is.

