Loopt het met de BBB net zo af als met de FvD en LPF? ‘Dit is anders, Caroline heeft ‘t écht anders aangepakt’

Sara opende winkel voor hijabs en kleding: 'Ik draag mijn hoofddoek met trots, het is mijn kroon'

Abaya jurken, twinsets en hoofddoeken in tientallen kleuren: bij Hijabella op Voorstraat 330 vind je het. Sara Alzubaidi (29) opende hier, na het succes van haar webshop, in december een winkel. Dat er nog geen zaak gericht op hoofddoeken in Dordrecht was, vond ze een gemis voor de stad.