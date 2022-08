Locaties crisisnoodopvang langer open, Kolff is kritisch: ‘Meer visie en daadkracht van kabinet nodig’

De crisisnoodopvang aan de Marconiweg in Dordrecht en aan de Weteringsingel in Hendrik-Ido-Ambacht blijven in ieder geval tot 31 december open. Daar verblijven sinds vorige maand 190 asielzoekers om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten.

Daar is het al maanden druk met asielzoekers. De afgelopen weken sliepen soms wel zevenhonderd mensen in de openlucht, omdat de maximumcapaciteit van het centrum was bereikt. De situatie was zo nijpend dat zelfs Artsen Zonder Grenzen zich meldde om medische zorg te verlenen.

Vanwege de drukte kregen alle veiligheidsregio's het verzoek om 225 mensen op te vangen en daar is nu het tweede verzoek om de opvang met drie maanden te verlengen bijgekomen. Bovendien is gevraagd om voor nóg eens 225 asielzoekers onderdak te zoeken.

Quote Deze opvangcri­sis heeft dan ook meer visie en daadkracht van het kabinet nodig Wouter Kolff

Burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Wouter Kolff, is kritisch over de verzoeken. ‘De situatie in Ter Apel is helaas nog steeds schrijnend. Deze opvangcrisis heeft dan ook meer visie en daadkracht van het kabinet nodig’, zegt hij een persbericht van de gemeente Dordrecht. ‘Er moet een structurele oplossing komen voor dit probleem. Nu plakken we spreekwoordelijk met pleisters terwijl eigenlijk een operatie nodig is. Dat is niet aan veiligheidsregio’s of gemeenten, maar aan het kabinet’.

Afspraken nakomen

De tijd tot oudjaarsdag moet ‘effectief’ ingezet worden, stelt Kolff in het persbericht. ‘Ik roep het kabinet op de operatie die nodig is nu echt en goed uit te voeren. In deze uitzonderlijke situatie, waarin we met alle overheidslagen samenwerken, kunnen we alleen succesvol zijn als we onderlinge afspraken ook echt nakomen. Tot die tijd zijn wij, ondanks de druk die dit legt op de organisatie, bereid de druk in Ter Apel te verlichten en mensen in onze stad en regio tijdelijk op te vangen’.

In de voormalige nachtopvang van het Leger des Heils worden bed, brood, bad, veiligheid, zorg en wifi geboden. Het pand is eigendom van Havenbedrijf Rotterdam. De tien gemeenten in de Veiligheidsregio Zuid-Holland zoeken verder naar andere plekken in de regio voor crisisnoodopvang.

