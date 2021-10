Lisette (41) legt de buik van zwangere vrouwen in 3D vast: 'Elke zwangerschap is uniek en kun je niet overdoen’

Gratis overdekte fietsen­stal­ling bij De Meent op korte termijn in gebruik

17 oktober De overdekte fietsenstalling bij winkelcentrum De Meent is per 1 november open. Deze nieuwe gratis stalling, die in het voormalige pand van de kunstuitleen komt, komt er voor in ieder geval een jaar. De oude stalling, buiten op de Markt, vervalt zodra de overdekte geopend is.