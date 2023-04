Lintjesregen in Zwijndrecht: dit zijn de elf gedecoreerden

Kaartver­koop Lammetjes­fes­ti­val gestart

De kaartverkoop voor de derde editie van het tweedaagse Lammetjeswiel Festival in Alblasserdam is van start gegaan. Op vrijdag 15 september is het live pop- en rockmuziek van tributebands Musest (Muse), Abba-Fever (Abba) en Scientists (Coldplay). Ook is er dan een silentdisco.