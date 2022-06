Lilian (69) woont al bijna 50 jaar aan de Vissersdijk en leuker wordt het er niet op: ‘Enige groene is ons huis’

Van Dijk en haar man kwamen hier in 1977 voor de rust. ,,Er stond hier helemaal niks. Het was een weilandje met kippen, paarden en andere dieren. Heel vredig en groen.’’ Van Dijk leefde in de veronderstelling dat ze in een ‘groene long’ - een grote strook natuur die door Dordrecht zou lopen - terechtkwam. Dat was het ook, destijds. ,,Maar het enige wat hier nu nog groen is, is ons eigen huis.’’