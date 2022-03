Lijsttrekker PVV blij verrast door boycot collega-politici van FNV-verkiezingsdebat: ‘Grote klasse’

Joyce, die vrijwillig naar Oekraïne vertrok om te vechten, staat morgen in de frontlinie in Kiev

Veteraan Joyce Koster (40) vertrok vrijdag vrijwillig naar het door oorlog verscheurde Oekraïne, om te vechten tegen de Russen. Haar zus laat weten dat ze inmiddels is gearriveerd en vanaf dinsdag in de frontlinie komt te staan in Kiev.

7 maart