Liefdeskoppel heeft rust nodig, Biesbosch voor een deel afgesloten

Dat het verliefde koppel in de Biesbosch de liefde bedrijft is uniek, omdat er volgens boswachter Harm Blom slechts vijf paar parende visarenden zijn in Nederland. ,,Het is een bijzondere vogel en een beschermde diersoort, dus daar willen we voorzichtig mee zijn. Daarom sluiten wij een deel van de Biesbosch af om het paar meer rust te geven.’’

Volledig scherm De Biesbosch wordt afgesloten met een gele buis in het water. Ook een wandelpad is afgesloten. © Harm Blom

Om te voorkomen dat het nestelende paar wordt gestoord, is een wandelpad en een deel van de Kreek afgesloten. ,,Waar mensen niet mogen komen, staat dat aangegeven met borden’’, aldus de boswachter. De verwachting is dat de afsluiting tot augustus duurt. Zolang hebben de visarenden nodig. ,,Als het paren succesvol is gelukt, gaat het deel weer open.’’

Webcamnest

Het was de afgelopen weken enorm spannend. Honderden vogelliefhebbers volgden via het webcam-nest een romantische hereniging van de visarenden. De mannelijke visarend werd al een paar keer gespot. Het wachten was op het vrouwtje, dat meestal een dag of vijf later arriveert. Sinds vorige week vrijdag is het liefdeskoppel herenigd.

