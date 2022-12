Lichtpuntje op turngebied na donkere periode: ‘Maar de allerbeste Naomi Visser hebben we nog niet gezien’

Vrienden­fonds Albert Schweitzer ziekenhuis start campagne: ‘Hulp is hard nodig’

Het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis is een nieuwe campagne gestart om geld in te zamelen. Met een animatievideo over hun projecten en een QR-code om makkelijker te kunnen doneren. Secretaris Job van Niftrik: ,,Hulp is hard nodig.’’

25 december