Leven van Jarno speelde zich jarenlang af in het ziekenhuis, nu helpt hij andere kinderen met kanker

Zwijn­drecht zegt nee tegen hoogspan­nings­lei­ding

De gemeente Zwijndrecht voelt niets voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsleiding over haar grondgebied. ,,We worden met de HSL, rangeerterrein Kijfhoek, de A16 en het doorgaand spoor al bovenmatig belast. Een vijfde doorkruising is zeer onwenselijk’’, aldus wethouder Robert Kreukniet.

17 januari