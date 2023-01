Leven van 25-jarige man veranderde compleet toen Niels W. in zijn auto ging zitten: ‘Krijg weer kippenvel’

DFC slecht uit winter­slaap; Dordtena­ren gaan na verlies tegen Groote Lindt zware tijden tegemoet

Groote Lindt is een stuk frisser uit de winterstop gestapt dan DFC. De oudste regioclub was zaterdag in Dordrecht niet opgewassen tegen de vooral voor rust prima spelende gasten uit Zwijndrecht: 0-2.

