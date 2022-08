Let op... deze column bevat ‘kwetskansen’

Helft inwoners Drechtste­den geeft omgeving 8, 9 of 10; cijfer hoogst onder Dordtena­ren en Ambachters

De helft van de inwoners van de Drechtsteden geeft de regio een 8, 9 of 10. Dat stelt Onderzoekcentrum Drechtsteden dat onderzoek deed. Van het bewonerspanel gaf 42 procent een 6 of 7 voor de regio waarin ze leven. De tevredenheid over de regio is in Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht het hoogst.

