‘Leo’s podium’...dat mag best een traditie worden

Patricia en Ronald vinden brieven uit 1932 in het plafond: ‘We hopen iemand te vinden die meer weet over de schrijvers’

Patricia (43) en Ronald Bierdrager (49) vonden maandag wel iets heel bijzonders op hun kastje in de kamer van hun zoon. Brieven, afkomstig uit 1932. Gesprekken tussen ‘den jongeheer Johan’ en ‘de jongejuffrouw Betsjie’. Of Betsie, of Betsij. Moeilijk te zeggen. ,,Ik ben benieuwd wat we nog meer vinden.’’

16 juli