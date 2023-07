Leo (72) moest gedwongen verhuizen: ‘Verschrikkelijk, ik zag alleen maar rollators en scootmobiels. Is dit mijn voorland?’

Deze verkeers­school gaat zelf rij-instruc­teurs opleiden (met baangaran­tie)

Verkeersschool Wierks start een eigen instructeursopleiding met baangarantie. In vijf maanden tijd worden aankomende rij-instructeurs opgeleid. Daarna kunnen ze direct aan de slag. Voor rijschoolhouder Thomas Wierks (35) is het een poging om het personeelstekort te tackelen. Zijn rijschool heeft vestigingen in Dordrecht, Schelluinen en Rotterdam.