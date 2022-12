Lennie kende haar overleden vader amper, maar hij hielp haar longkanker te overleven

Patriciërs­huis vreest unieke kroonluch­ter kwijt te raken: ‘Hopen op steun van donateurs én Huub Stapel’

Het is de komende weken erop of onder voor het Dordts Patriciërshuis. Het museum aan de Wolwevershaven probeert 27.500 euro bijeen te sprokkelen om een unieke kroonluchter, die nu in bruikleen is, te kunnen behouden voor de Maaskamer.

28 november