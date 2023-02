Lekkende vuilniszak leidt tot burenruzie, Mr. Frank Visser grijpt in: ‘Ik ging er bijna aan onderdoor’

indebuurt.nl Nieuw in de Drievrien­den­hof: hier kun je binnenkort Turks ontbijten, lunchen en eten afhalen

Lust je graag Turks brood, börek of baklava? Dan kun je binnenkort je hart ophalen in de Drievriendenhof. Het restaurant Ekmekci opent hier eind april of begin mei de deuren.