Lek- en Lingeroute door ANWB bestempeld als een van de mooiste autoroutes van Nederland

De Lek- en Lingeroute, dwars door deze regio heen, is door de ANWB bestempeld als een van de mooiste autoroutes van Nederland. In het tijdschrift Kampioen wordt het oer-Hollandse landschap dat autorijders op deze weg passeren geroemd.

‘Denkend aan Holland zag Hendrik Marsman brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Grote kans dat hij daarbij het gebied in gedachten had waar de Lek- en Lingeroute doorheen voert’, schrijft de ANWB in het ledenmagazine. De 105 kilometer lange weg is door de bond uitgeroepen tot een van de mooiste tien routes die ons land rijk is.

Vooral het typisch Hollandse landschap dat de automobilist op deze weg ziet, valt in de smaak. ‘Op deze tocht door weids rivierenlandschap passeer je molens, sloten, kerken, weiden, boomgaarden, boerderijen en uiterwaarden’. Het is goed voor plaats 4 in de top 10. De Lek- en Lingeroute start in Arkel, waarna de rit via Leerdam, Heukelum en Asperen naar Vianen, Lexmond en Ameide loopt. Via dat stadje kunnen automobilisten vervolgens doorrijden via Langerak naar Nieuwpoort. De route keert terug in Arkel, via Streefkerk, Giessen-Oudekerk, Hoornaar en Hoogblokland.

Veel molens

Het is, zo beschrijft de ANWB, de perfecte route om veel molens te kunnen bewonderen. ‘Aan de Ammersche Boezem in Groot-Ammers liggen vier poldermolens op een rij. In Streefkerk bepalen een korenmolen en drie wipmolens de entourage van het dorp. Buiten Oud-Alblas liggen De Peilmolen en de korenmolen De Hoop. En in Arkel herinnert korenmolen Jan van Arkel aan de ridders Van Arkel die in de 13e eeuw heersten over dit gebiedje op de grens van Holland, Utrecht en Gelre.’

Toeren in eigen land is verrassend veelzijdig, oordeelt de ANWB. In de top 10 staan verder onder meer de Heuvelrugroute (1e), de Friese Merenroute (2e), de Vestingstedenroute (7e), de Sallandroute (8e) en de Bollenstreekroute (10e).

