Leegstaand pand oogkliniek in Papendrecht wordt mogelijk appartementencomplex

In het voormalige pand van Zuidweg Oogkliniek aan de Veerpromenade in Papendrecht komen mogelijk zes of zeven appartementen over vier woonlagen. Het winkelpand staat al een tijd leeg.

Nadat die kliniek onlangs het huurcontract heeft opgezegd, is de eigenaar op zoek naar een andere bestemming voor het pand naast het gemeentehuis van het dorp. Omdat nieuwe winkeliers niet bepaald in de rij staan om ruimte te huren is daar een plan voor kleinschalige woningbouw uit komen rollen.

Voorlopige schetsen

In de eerste voorlopige schetsen gaat het om een complex met zes of zeven appartementen. Het winkelpand wordt daarvoor gesloopt. Woensdagavond was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden waar zij de schetsen konden bekijken en hun mening over de plannen konden geven.

Het gaat om dit pand. Rechts is het gemeentehuis aan de Markt te zien. Rechts in beeld winkelcentrum De Meent.

Aan de hand daarvan worden die verder uitgewerkt en wordt vergunning aangevraagd. Verwacht wordt dat de papierwinkel voor de zomer afgerond is, waarna een aannemer kan worden uitgezocht.

Het pand heeft nu de bestemming ‘centrum’. Met een zogenoemde ‘kruimelvergunning’, dat is een uitzondering van het bestemmingsplan, waardoor daar ook gewoond mag worden. Er hoeft dus geen lange procedure gevolgd te worden.

Twee woontorens

Het is overigens niet het enige bouwplan op die plek in het dorp. De gemeente is al langere tijd bezig met plannen voor twee torens met appartementen van maximaal negen woonlagen en maximaal vijftig appartementen. Die moeten dan pal naast het pand van de voormalige opticien komen. De gemeente praat daar volgende maand over. Er was eerder veel kritiek op de hoogte van dat bouwplan.

Eerste impressie van hoe het appartementencomplex op de plek van de voormalige opticien er uit zou kunnen zien, gezien vanaf de Markt. Er zijn ook plannen om daarvóór twee woontorens te bouwen. Rechts het gemeentehuis.

