Lange Geldersekade weer maanden op de schop: ‘Je wordt er zo moe van’

Renovatie Engelenbur­ger­brug pakt wéér duurder uit, 1,6 miljoen euro extra is nodig

Een bedrag van 8,5 miljoen euro werd in 2019 beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Engelenburgerbrug. Dat budget moest in juni vorig jaar worden verhoogd naar 12,5 miljoen en nu blijkt dat er wederom een nieuw financieel tekort is. Extra nodig: 1,6 miljoen euro.

1 augustus