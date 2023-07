Lange files in Dordt en Papendrecht nadat vrachtwagen met paardenmest kantelt op N3

Gevaarlij­ke stof chroom-6 aangetrof­fen in verf op Brug over de Noord

De kankerverwekkende stof chroom-6 is aangetroffen in de verf die is gebruikt voor de Brug over de Noord. Dat bevestigt Rijkswaterstaat. De technische installatie van de brug wordt in 2025 en 2026 vernieuwd, maar de oeververbinding wordt dan niet geschuurd en geverfd. Die klus staat pas over enkele jaren op de agenda. ,,Er worden heel strenge eisen gesteld aan de mensen die er aan het werk gaan.’’