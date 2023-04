Lang niet iedereen ziet belang van rookmelders in: meerdere Ambachtse huurders weigeren de dingen

DE KWESTIE (GESLOTEN) Is betaald parkeren nou dé oplossing voor Dordrecht? Of schuift het parkeerpro­bleem zo juist op?

Betaald parkeren wordt op steeds meer plaatsen in Dordrecht ingevoerd. Zo hebben inwoners van een deel van de Indische Buurt sinds 1 december een vergunning nodig en moeten (winkel)bezoekers betalen voor een parkeerplaats. Het helpt voor de buurtbewoners, maar stoort soms ook de ondernemers. Is betaald parkeren nou de oplossing voor de parkeerproblemen in de stad? Wat vindt u?